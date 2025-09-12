На Запоріжжі ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів: знищені топофіцери

ЗСУ нищать ворога / © Associated Press

Реклама

Збройні сили України розгромили командний пункт армії окупантів у населеному пункті Воскрєсєнка Запорізької області. Це сталося 30 серпня. На сьогоднішній день підтверджено перші «жирні» втрати загарбників.

Про це у Telegram повідомив офіцер ЗСУ, військовий блогер, який відстежує втрати окупантів на фронті, Анатолій Штефан «Штірліц».

Офіцер ЗСУ зазначив, що внаслідок удару по командному пункті загинуло щонайменше два підполковники армії РФ.

Реклама

Некрологи про цих окупантів вищого офіцерського складу зʼявилися за кілька днів після розгрому командного пункту. «Штірліц» зазначає, що обидва підполковники були ліквідовані у Воскрєсєнці.

Підполковник Дмитро Пашабеков / © Facebook/ Анатолій Штірліц

Підполковник Шигабутдинов Руслан / © Facebook/ Анатолій Штірліц

Підтверджено загибель:

підполковника Дмитра Пашабекова;

підполковника Руслана Шигабутдінова.

Всього, за даними ресурсів, що відстежують втрати РФ, ліквідовано 17 офіцерів та одного рядового. Вони керували наступом РФ на одній з ділянок фронту.

Нагадаємо, станом на ранок 12 вересня ЗСУ знищили 1 092 780 солдатів Російської Федерації. Минулої доби ліквідовано ще 890 військових.