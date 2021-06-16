На засіданні Ради оголосили про розкол фракції "Голос": половина нардепів створили окреме об'єднання

Наразі партію "Голос" очолює Кіра Рудик: у березні 2020 року вона змінила на цій посаді Святослава Вакарчука, який заявив про вихід з парламенту.

На засіданні Ради 16 червня частина нардепів "Голоса" оголосила про розкол у фракції.

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Як написала на своїй сторінці у Facebook депутатка Олександра Устінова, 10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у парламенті окремого об’єднання "Справедливість". Така кількість нардепів – це рівно половина від складу фракції "Голосу" в Раді.

До об’єднання увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

"Ми висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку за порушення закону і те, що відмовляється збирати фракцію, а також вимагаємо виключення Кіри Рудик за більш ніж 60% прогулів голосувань. В програмі "Голосу" чітко зазначалося, що ми виключатимемо депутатів, які прогулюють більше половини засідань. Маємо виконувати обіцянки дані виборцям", - написала Устінова.

Нагадаємо, 7 червня український теле- і радіоведучий та волонтер Сергій Притула оголосив, що залишає "Голос" і розкритикував керівництво партії.

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