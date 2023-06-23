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На засіданні РНБО вирішили покарати винних у незадовільному стані бомбосховищ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На засіданні РНБО вирішили покарати винних у незадовільному стані бомбосховищ

На засіданні РНБО 23 червня ухвалили рішення щодо винуватців незадовільної ситуації з бомбосховищами / Фото: скриншот з відео

Під головуванням президента Зеленського члени Ради нацбезпеки та оборони ухвалили рішення щодо трьох актуальних тем.

У п’ятницю, 23 червня, президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому було розглянуто три актуальні теми, серед яких — наведення ладу із бомбосховищами в Україні.

Про це повідомили офіційному Telegram-каналі українського президента.

“Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан”, - йдеться у повідомленні.

Другою темою, яку розглянули на засіданні РНБО, стала судова реформа, яка відбувається в тісній співпраці з ЄС. 

“Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій”, - повідомили у Зеленського.

Ще однією важливою темою обговорення було майбутнє України в ЄС. На засіданні РНБО ухвалили низку рішень для прискорення роботи над виконанням європейських рекомендацій.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов не виключає кадрових рішень після скандалу зі станом бомбосховищ в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
2443
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