НАЗК склало протокол щодо заступника керівника ОП: посадовець бурхливо відреагував

Торік Шурма організував при Офісі президента Комітет електроенергетики, учасники якого збирались під його головуванням.

Стосовно заступника керівника ОП Ростислава Шурму НАЗК склало протокол про адміністративне правопорушення. Його звинувачують у використанні посадових повноважень на власну користь та користь своєї родини.

Про це повідомили в пресслужбі НАЗК.

Як стало відомо, ще торік Шурма організував при Офісі президента Комітет електроенергетики, учасники якого збирались під його головуванням. До участі в засіданнях Комітету були зокрема залучені Міненерго, НЕК "Укренерго", ДП "Оператор ринку".

"Рішення, прийняті на засіданнях Комітету, мали вплив на задоволення приватного інтересу посадовця, а саме – створення умов для успішності бізнесу брата коштом прийняття необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії державними органами та компаніями", — наголосили у НАЗК.

Зокрема, слідчі встановили, що рідний брат посадовця є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній. Вони здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел.

Водночас сам Шурма у період з 2019 по 2021 рік входив до складу наглядової ради інвестиційного фонду "Геліос", що є співзасновником трьох із названих вище компаній. Як з'ясували у НАЗК, посадовець, використовуючи повноваження у Комітеті, сприяв погашенню заборгованості перед компаніями брата.

Якщо ж посадовця визнають винним, йому можуть призначити покарання у вигляді штрафу. Водночас його дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Водночас сам Шурма прокоментував інцидент на своїй сторінці в соцмережі. За його словами, він не хоче витрачати час і не вважає правильним виправдовуватися за "нісенітниці, які там написані".

"Сьогодні НАЗК спробувало зробити мені неприємну несподіванку. Я отримав від них так званий протокол, а насправді — юридично нікчемний документ. Здивувався тому, як поважний орган міг опуститися до таких дурниць. Єдина мета його складання — це дискредитація мене як керівника та нанесення шкоди моїй діловій репутації. Вже не раз подібні речі писали в замовних матеріалах. Упевнений, що набір слів, написаних у цьому документі, неможливо захистити в жодному суді. А для того, щоб він набрав чинності НАЗК зобовʼязана захистити це в суді", - зазначив Шурма.

Нагадаємо, що в НАЗК назвали західну компанію, що посилює нафтовидобувну галузь РФ.

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