На завтра оголошено штормове попередження: які регіони України зачепить негода

В Україні 1 листопада оголошено штормове попередження майже по всій території.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, пориви вітру будуть 15-20 м/с, І рівень небезпечності. Негода омине лише південь та Закарпаття.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що у п'ятницю, 1 листопада, в Україні очікується тепла погода з сильним вітром. Температура повітря в більшості областей коливатиметься у межах +12...+16 °С. Синоптикиня попередила українців про сильний вітер 1 листопада — північно-західний та західний вітри можуть досягати штормових поривів до 15-20 м/с.

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