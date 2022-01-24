На збір грошей дали 2 години: у Запоріжжі "замінували" всі школи і садочки та вимагали 15 млн гривень

Дітей евакуювали і відправили додому.
У Запоріжжі 24 січня "замінували" всі міські школи та дитячі садки.
Про це повідомляє місцеве видання ZaБор.
У тексті повідомлення зловмисники, які називали себе KARNAVAL, заявили, що в кожен навчальний заклад закладено по 9 кілограмів тротилу.
"Мінери" разом з угрупованням gerex зажадали виплатити їм 15 млн гривень на номер мобільного телефону. На збір грошей вони дали 2 години.
Нагадаємо, що раніше невідомий повідомив про мінування всіх шкіл і торгових центрів в Одесі.
Своєю чергою міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що повідомлення про псевдозамінування, які надходили в останній місяць, у більшості випадків були з окупованих територій, або з РФ. Також хибну інформацію отримували з Білорусі.
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