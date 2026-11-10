На Зеленського поскаржилися за російську мову: чи оштрафує його мовна омбудсменка

На Зеленського надіслали скаргу за російську мову / © Володимир Зеленський

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На президента України Володимира Зеленського надійшла скарга щодо використання російської мови у публічному просторі. Відповідну скаргу отримали в Секретаріаті Уповноваженої із захисту державної мови. Там повідомили, чи збираються накласти штраф на Зеленського.

Про це пишуть «Українські новини».

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На Зеленського відправили скаргу щодо російської мови: чи оштрафує його омбудсменка

Як повідомляють журналісти, йдеться про випадок наприкінці жовтня 2026, коли президент України перебував на інтерв’ю для ABC News. Впродовж розмови Зеленський уточнив у своєї команди, як перекласти слово англійською мовою, однак до своїх підлеглих він звернувся російською.

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Конкретно він запитав, чи це «те саме».

Оскільки згідно з приписами статті 9 мовного закону, президент України має послуговуватися лише українською мовою під час своїх службових повноважень, хтось надіслав офіційну скаргу на президента.

Уповноважена із захисту державної мови вирішила не ініціювати перевірку щодо президента України Володимира Зеленського. Жодних запитів чи листів до Офісу Президента з цього приводу не надсилали.

Таку офіційну відповідь отримали журналісти на запит щодо випадку.

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Згідно з відповіддю на запит, скаргу стосовно можливого порушення норм Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» зареєстрували 26 жовтня 2026 року. Утім, у документі за підписом керівника Секретаріату Юрія Зубка зазначено, що мовна омбудсменка не ухвалювала рішення про початок здійснення державного контролю.

У відомстві також уточнили, що впродовж 2022–2026 років ця скарга стала єдиним подібним зверненням. Інших скарг на президента за використання російської мови не надходило.

Штрафи за використання російської мови

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Кирило Буданов сплатить штраф за використання російської мови під час сутичок із протестувальниками у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада.

За словами мовної омбудсменки Олени Івановської, комунікація з посадовцем відбулася в правовому полі, він визнав порушення мовного законодавства без спроб виправдатися, а всі юридичні процедури вже запущено.

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Водночас омбудсменка закликала суспільство уникати хейт-штормів у соцмережах через цей інцидент. Нагадаємо, що за використання російської мови під час виконання службових обов’язків передбачено штраф від 3 400 до 6 800 гривень, а за повторне порушення протягом року — до 11 900 гривень.

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