На згарищі в Чорнобильському заповіднику знайшли дивовижний гриб: чим він особливий

Піронема / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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У Чорнобильському заповіднику помітили незвичайний гриб — піронему, який росте на згарищах після лісових пожеж. Він здатний розвиватися на випаленій землі та з’являється ще до того, як там проросте перша зелень.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

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Спори піронеми здатні витримувати несприятливі умови. Водночас тепло та зміни хімічного складу ґрунту після горіння створюють середовище, сприятливе для їхнього проростання.

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Зовні піронема суттєво відрізняється від звичних грибів із ніжкою та шапинкою. Вона утворює маленькі чашоподібні плодові тіла рожевого, помаранчевого або червонувато-помаранчевого кольору.

Окремі плодові тіла можуть зростатися, вкриваючи обгорілу землю яскравими плямами або утворюючи скупчення, схожі на кірку. На чорному після пожежі ґрунті вони особливо добре помітні.

«Відновлення лісу починається задовго до появи першого зеленого паростка. Іноді його перші ознаки можна помітити просто під ногами — на землі, яка ще зберігає сліди вогню», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника раніше фахівці виявили рідкісний гриб — листочню кучеряву, або Sparassis crispa. Вид занесений до Червоної книги України та має статус «зникаючий».

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Раніше у Чорнобильському заповіднику фотопастка зафіксувала диких кабанів, які активно готуються до зими та накопичують запаси жиру перед холодами.

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