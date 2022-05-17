На Житомирщині 15-річний хлопець намагався розпилити запал гранати: підліток опинився у лікарні

У Житомирській області травмувався 15-річний хлопець, який знайшов у лісі запал гранати.

Хлопець приніс невідомий металевий предмет з лісу додому. Він вирішив його розпилити електроінструментом. Втім, від детонації хлопець отримав травми.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Житомирській області.

Інцидент стався у Чоповицькій громаді. Правоохлроці виявили, що запах гранати він знайшов за допомогою металошукача.

"Щоб зрозуміти, що це за знахідка, юнак вирішив її розпилити електроінструментом. Такі необережні дії призвели до детонації та розриву підозрілого предмета і, відповідно, травмування хлопця", - йдеться у повідомленні.

Швидку викликав батько травмованого. Юнака госпіталізували до лікарні з частковою травматичною ампутацією пальця на руці та дрібними січеними ранами обличчя та тіла. Наразі його життю нічого не загрожує, наголошують медики.

Поліцейські вибухотехніки вилучили металеві частинки розірваної знахідки. За попередніми висновками, це міг бути запал до гранати часів Другої світової війни. Слідчі призначили необхідні експертні дослідження.

У поліції наголошують: невідомі знахідки не можна торкатися, рухати чи підіймати. Нести їх додому і здійснювати будь-які маніпуляції - це ризик для здоров’я і життя. Про виявлення таких предметів або речовин варто повідомляти до спеціальних служб.

Як повідомлялося, у Радомишльській громаді Житомирської області однорічна дівчинка отримала тілесні ушкодження: гралася із запалом ручної гранати, який родич приніс з поля. Дівчинка отримала садна по усьому тілу. Її шпиталізували до медичного закладу. Її життю нічого не загрожує, кажуть медики.

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