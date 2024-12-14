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На Житомирщині арештували та виставили на аукціон п'ять пар шкарпеток боржника

На Житомирщині арештували та виставили на аукціон п'ять пар шкарпеток боржника

Шкарпетки / Фото: pixabay.com

Стартова ціна кожної нової пари становить 20 гривень.

У Бердичеві Житомирської області Державна виконавча служба арештувала у боржника п'ять пар шкарпеток і виставила їх на аукціон.

На сайті Системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) вказано, що стартова ціна – 100 грн. Торги відбудуться 16 грудня.

В описі до лота уточнили, що йдеться про 5 пар чоловічих шкарпеток з бирками, на яких міститься напис "MaySocks Житомир". 

Нагадаємо, "Укрпошта" ухвалила рішення виставити на продаж низку старих та водночас істотно проіржавілих автомобілів.

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