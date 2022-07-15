На Житомирщині авто з лісниками підірвалось на міні: є загиблі і поранені (фото)

На півночі Житомирської області авто державної лісової охорони наїхало на міну. Внаслідок підриву загинули двоє лісівників.

Про це повідомив голова Коростенської районної державної адміністрації Юрій Тарасюк.

Трагічний інцидент стався в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства.

"Автомобіль, в якому перебували працівники державної лісової охорони, рухаючись лісовою дорогою близько 11 години ранку 14 липня в Заліському лісництві, наїхав на міну. В результаті наїзду стався вибух", – повідомив Тарасюк.

Під час детонації, на жаль, двоє лісівників загинули на місці. Ще шість лісівників зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Всіх постраждалих госпіталізували. Ступінь тяжкості поранень визначається лікарями.