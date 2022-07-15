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На Житомирщині авто з лісниками підірвалось на міні: є загиблі і поранені (фото)

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На Житомирщині авто з лісниками підірвалось на міні: є загиблі і поранені (фото)

Внаслідок підриву загинули двоє людей, ще 6 - поранені.

На півночі Житомирської області авто державної лісової охорони наїхало на міну. Внаслідок підриву загинули двоє лісівників.

Про це повідомив голова Коростенської районної державної адміністрації Юрій Тарасюк.

Трагічний інцидент стався в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства.

"Автомобіль, в якому перебували працівники державної лісової охорони, рухаючись лісовою дорогою близько 11 години ранку 14 липня в Заліському лісництві, наїхав на міну. В результаті наїзду стався вибух", – повідомив Тарасюк.

Під час детонації, на жаль, двоє лісівників загинули на місці. Ще шість лісівників зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Всіх постраждалих госпіталізували. Ступінь тяжкості поранень визначається лікарями.

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