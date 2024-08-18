На Житомирщині автобус ФК "Ужгород" потрапив у ДТП, є постраждалі

Команда отримала психологічний удар перед важливим матчем.
У Житомирській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса, який перевозив тренерський склад та керівництво футбольного клубу "Ужгород". Команда прямувала на матч Другої ліги з ФК "Полісся-2". За попередніми даними, аварія сталася приблизно за сто кілометрів до Житомира, внаслідок чого постраждали п'ять людей.
Про це повідомила пресслужба футбольного клубу "Ужгород".
Серед постраждалих є головний тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровський та лікар Володимир Червіняк. Усіх їх доправили до найближчої лікарні для надання медичної допомоги. Також у результаті ДТП отримали травми меншої тяжкості фізіотерапевт Михайло Даньков та стратегічний директор клубу Фелікс Ардельянов. Їх травми виявилися незначними.
У клубі також зазначили, що мікроавтобус, в якому їхала команда, сильно постраждав в аварії. Відновити транспорт, ймовірно, не вдасться. Попри ці обставини, команда отримала серйозний психологічний удар перед матчем, але після проведення слідчих дій вирішила продовжити підготовку до гри. Футболісти "Ужгорода" в обмеженому складі поїхали на вечірнє тренування, щоб, незважаючи на всі труднощі, продемонструвати свою готовність до матчу та бойовий дух.
Керівництво клубу підкреслило, що, незважаючи на отримані травми та пошкодження, команда продовжує готуватися до матчу. Матч з ФК "Полісся-2" запланований на сьогодні, і "Ужгород" готовий вийти на поле, щоб захистити свою честь і показати свою силу духу.
Нагадаємо, колишній український футболіст Анатолій Тимощук, який нині працює у "Зеніті" та не коментує російське військове вторгнення в Україну, потрапив у ДТП дорогою на тренування санкт-петербурзької команди.
Читайте також