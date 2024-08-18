На Житомирщині автобус ФК "Ужгород" потрапив у ДТП, є постраждалі

У Житомирській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса, який перевозив тренерський склад та керівництво футбольного клубу "Ужгород". Команда прямувала на матч Другої ліги з ФК "Полісся-2". За попередніми даними, аварія сталася приблизно за сто кілометрів до Житомира, внаслідок чого постраждали п'ять людей.

Про це повідомила пресслужба футбольного клубу "Ужгород".

Серед постраждалих є головний тренер Яромир Лобода, тренер Роберт Смокоровський та лікар Володимир Червіняк. Усіх їх доправили до найближчої лікарні для надання медичної допомоги. Також у результаті ДТП отримали травми меншої тяжкості фізіотерапевт Михайло Даньков та стратегічний директор клубу Фелікс Ардельянов. Їх травми виявилися незначними.

ДТП / ФК "Ужгород"

У клубі також зазначили, що мікроавтобус, в якому їхала команда, сильно постраждав в аварії. Відновити транспорт, ймовірно, не вдасться. Попри ці обставини, команда отримала серйозний психологічний удар перед матчем, але після проведення слідчих дій вирішила продовжити підготовку до гри. Футболісти "Ужгорода" в обмеженому складі поїхали на вечірнє тренування, щоб, незважаючи на всі труднощі, продемонструвати свою готовність до матчу та бойовий дух.

ДТП / ФК "Ужгород"

Керівництво клубу підкреслило, що, незважаючи на отримані травми та пошкодження, команда продовжує готуватися до матчу. Матч з ФК "Полісся-2" запланований на сьогодні, і "Ужгород" готовий вийти на поле, щоб захистити свою честь і показати свою силу духу.

Нагадаємо, колишній український футболіст Анатолій Тимощук, який нині працює у "Зеніті" та не коментує російське військове вторгнення в Україну, потрапив у ДТП дорогою на тренування санкт-петербурзької команди.

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