Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Житомирщині "авторитети" вимагали від військового 190 тисяч грн: хотіли вбити його вагітну дружину

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
3781
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Житомирщині "авторитети" вимагали від військового 190 тисяч грн: хотіли вбити його вагітну дружину

Затримання учасників банди на Житомирщині / Фото: Національна поліція України

Підозрювані навіть облаштували катівні.

У Житомирській області затримали організовану злочинну групу, яка вимагала від військового 190 тисяч грн. Вони погрожували спочатку травмувати, а потім вбити його вагітну дружину. 

Про це повідомляє Нацполіція України. 

За даними слідства, організовану злочинну групу створили два "кримінальні авторитети". До банди вони залучили осіб з кримінальним минулим. Злочинці вимагали від військового віддати їм 190 тисяч грн. Якщо він не погодиться - злочинці заявили, що спочатку травмують, а потім вб'ють його вагітну дружину. 

Затримання підозрюваних / © Національна поліція України
Затримання підозрюваних / Фото: Національна поліція України

"Для знешкодження діяльності угруповання та затримання його учасників правоохоронці провели спецоперацію. В результаті затримали 8 осіб – лідерів та активних учасників організованої злочинної групи – під час передачі їм чергового "траншу", - йдеться у повідомленні. 

Затримання учасників банди на Житомирщині / © Національна поліція України
Затримання учасників банди на Житомирщині / Фото: Національна поліція України

У підозрюваних під час обшуків вилучили 100 тисяч гривень, 6000 євро, зброю, наркотики, телефони та інші важливі докази. 

Затримання зловмисників / © Національна поліція України
Затримання зловмисників / Фото: Національна поліція України

Як встановило слідство, військовий не єдиний потерпілий від рук зловмисників. Банда вимагала гроші і від інших жителів регіону. Для цього підозрювані навіть облаштували катівні в Коростишеві. 

Обшуки у підозрюваних / © Національна поліція України
Обшуки у підозрюваних / Фото: Національна поліція України
Затримання банди на Житомирщині / © Національна поліція України
Затримання банди на Житомирщині / Фото: Національна поліція України

Нападникам інкримінують: 

  • ч. 4 ст. 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження),
  • ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами),
  • ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту),
  • ч. 3 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).

Учасників злочинною групи затримали, суд має обрати їм запобіжний захід. 

Нагадаємо, СБУ викрила двох посадовиць "Миколаївобленерго", які закликали вбивати українців та чекали на Путіна.

Читайте також:

Охоронця однієї зі столичних шкіл побили підлітки: подробиці жахливого інциденту

Охоронця однієї зі столичних шкіл побили підлітки: подробиці жахливого інциденту

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3781
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація