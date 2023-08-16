На Житомирщині "авторитети" вимагали від військового 190 тисяч грн: хотіли вбити його вагітну дружину

У Житомирській області затримали організовану злочинну групу, яка вимагала від військового 190 тисяч грн. Вони погрожували спочатку травмувати, а потім вбити його вагітну дружину.

Про це повідомляє Нацполіція України.

За даними слідства, організовану злочинну групу створили два "кримінальні авторитети". До банди вони залучили осіб з кримінальним минулим. Злочинці вимагали від військового віддати їм 190 тисяч грн. Якщо він не погодиться - злочинці заявили, що спочатку травмують, а потім вб'ють його вагітну дружину.

Затримання підозрюваних / Фото: Національна поліція України

"Для знешкодження діяльності угруповання та затримання його учасників правоохоронці провели спецоперацію. В результаті затримали 8 осіб – лідерів та активних учасників організованої злочинної групи – під час передачі їм чергового "траншу", - йдеться у повідомленні.

Затримання учасників банди на Житомирщині / Фото: Національна поліція України

У підозрюваних під час обшуків вилучили 100 тисяч гривень, 6000 євро, зброю, наркотики, телефони та інші важливі докази.

Затримання зловмисників / Фото: Національна поліція України

Як встановило слідство, військовий не єдиний потерпілий від рук зловмисників. Банда вимагала гроші і від інших жителів регіону. Для цього підозрювані навіть облаштували катівні в Коростишеві.

Обшуки у підозрюваних / Фото: Національна поліція України

Затримання банди на Житомирщині / Фото: Національна поліція України

Нападникам інкримінують:

ч. 4 ст. 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження),

ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами),

ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту),

ч. 3 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).

Учасників злочинною групи затримали, суд має обрати їм запобіжний захід.

Нагадаємо, СБУ викрила двох посадовиць "Миколаївобленерго", які закликали вбивати українців та чекали на Путіна.

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