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На Житомирщині через ракетний удар 600 тис. абонентів опинилися без світла

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Житомирщині через ракетний удар 600 тис. абонентів опинилися без світла

Фото: Associated Press

Наразі електроенергію повернули 30% абонентів.

На Житомирщині через ракетні удари росіян 15 вересня на об'єкти енергетичної інфраструктури без електрики залишилося майже 600 тисяч абонентів. Наразі в області тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, протягом минулого вечора та ночі завдяки зусиллям енергетиків вдалося відновити енергопостачання майже 30% відключених вчора користувачів. Найскладніша ситуація в Ємільчинській, Олевській та Лугинській громадах.

Зранку "Укренерго" запровадило аварійні обмеження на підключення абонентів.

Ракетна атака 15 листопада

Після найбільшої атаки росіян у більшості регіонів відновлюють подавання електропостачання. В низці регіонів відсутня електроенергія. Зокрема, Житомир було повністю знеструмлено, у містян також немає води.

Окупанти завдали напередодні двох ракетних ударів по критичній інфраструктурі обласного центру. "Тривогу" в регіоні було оголошено о 14:22. Вона тривала до 18:21.

Крім того, у Житомирській області під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони. 

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Дата публікації
Перегляди
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