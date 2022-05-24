На Житомирщині, Чернігівщині, Київщині та Сумщині відновлюють зруйновану інфраструктуру

На Житомирщині, Чернігівщині, Київщині та Сумщині відновлюють зруйновану інфраструктуру

У громадах Житомирської області розпочали обстеження пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів житлових будинків для їх подальшого відновлення.

Про це на брифінгу заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

“Житомирщина приводить до ладу зруйновану інфраструктуру”, - сказав він.

Так, за словами Тимошенка, в селі Бистрі Станишівської громади та у Малинській ТГ розпочато обстеження пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу житлових будинків, а в Черняхові взялися за заміну вікон. В Овруцькій територіальній громаді комунальні служби вивозять рештки від завалів зруйнованих будинків.

“Продовжується розмінування в Народицькій територіальній громаді”, - додав Тимошенко.

Роботи з відновлення інфраструктури тривають також на Сумщині, де наразі обстежують зруйновані житлові будинки та проводять роботи з відновлення доступу до помешкань, які були заблоковані уламками внаслідок ворожих ударів.

У Чернігові, за словами Тимошенка, проводяться ремонтні роботи на дорогах, триває розмінування території.

В пристоличному регіоні посилена кількість аварійних бригад «Київоблгазу» залишається працювати в Бучанській, Ірпінській та Гостомельській громадах. Завершено відновлення послуги розподілу природного газу у всіх 120 населених пунктах Київщини.

«По мірі повернення людей до своїх домівок, спеціалісти оперативно проводять обстеження мереж та здійснюють пуск газу. За потреби, виконують ремонтні роботи по внутрішньобудинкових газових мережах», - уточнив Тимошенко.

Раніше заступник керівника ОП повідомив, що з резервного фонду Держбюджету виділено перший мільярд гривень на відновлення звільнених від російських військ Київщини, Чернігівщини, Сумщини та Житомирщини.

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