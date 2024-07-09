На Житомирщині чоловік отримав повістку і півтора року уникав мобілізації: що він вигадав

У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області.

За даними суду, у лютому 2024 року чоловік отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК. Його звинуватили в ухиленні від мобілізації.

На суді чоловік заявив, що повістки він отримує від лютого 2023 року. Тоді ж він розпочав проходити військово-лікарську комісію у селищі Хорошів, мав завершити її у місті Житомирі, проте туди не поїхав.

"У грудні 2023 року йому повторно вручено повістку для проходження військово-лікарської комісії, яку він пройшов 16 лютого 2024 року у м. Житомирі, де його визнали придатним до військової служби, проте він з вказаним висновком не згоден, бо у нього болить спина та у нього хворе серце, проте вказаний висновок обвинувачений в установленому порядку до іншої комісії чи до суду не оскаржував", - йдеться у поясненні чоловіка.

Підсудний заявив, що не прийшов до ТЦК, бо "не мав чим доїхати".

Військовий на суді зазначив, що працює у ТЦК. Він пояснив, що спочатку чоловік ігнорував проходження ВЛК, згодом його все ж визнали придатним до мобілізації. Коли він не прийшов до ТЦК для відправлення на військову службу, то до помешкання підсудного приїхав працівник військкомату, проте з будинку чоловіка вийшла невідома дівчина та заявила, що призовника "нема вдома, бо він пішов у невідомому напрямку".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

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