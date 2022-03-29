На Житомирщині чоловік палив суху траву та отримав опіки рук

На Житомирщині чоловік палив суху траву та отримав опіки рук

Пожежа частково пошкодила його будинок.

Мешканець села Потаповичі, що на Житомирщині, на власному подвір’ї підпалив суху траву, однак через сильні пориви вітру вогонь швидко перекинувся на господарчу будівлю.

Про це повідомляє ДСНС у Житомирській області.

До прибуття пожежно-рятувального підрозділу, намагаючись самотужки ліквідувати займання, власник отримав опіки рук.

"Завдяки мешканцям села, які не гаючи часу відразу звернулися за допомогою до рятувальників, вдалося запобігти поширенню вогню на житловий будинок, хоча місцями він все таки дістався частини будівлі", - йдеться у повідомленні.

Головне управління ДСНС України у Житомирській області

Протягом 28 березня на Житомирщині рятувальники загасили вже 18 пожеж сухої трави загальною площею 38 га.

Нагадаємо, спалювання сухої трави прирівняли до диверсії, зловмисникам загрожує 15 років в'язниці.

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