На Житомирщині чоловік спалив свою тещу у будинку: кадри з місця трагедії

Жінка отримала серйозні травми і померла у лікарні.

У Житомирській області затримано 66-річного чоловіка, який підпалив будинок з власною тещею.

Про це повідомили у поліції регіону.

Попередньо встановлено, що чоловік зайшов до помешкання тещі з каністрою з пальним. Він вилив займисту рідину в кількох кімнатах та підпалив.

Пожежу помітили сусіди та родичі жінки, вони й викликали екстрені служби. Пенсіонерка через стан здоров’я не могла самостійно вийти з палаючого будинку. Її з опіками негайно госпіталізували, однак за кілька годин потерпіла померла.

Фото: ГУНП в Житомирській області

Слідчі Житомирського райуправління поліції затримали причетного у процесуальному порядку. Він визнав свою провину, але причини вчинку не пояснив.

Наразі йому інкриміновано вчинення умисного вбивства з особливою жорстокістю.

Згідно з чинним законодавством за таке діяння передбачено ув’язнення від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що четверо людей згоріли живцем внаслідок пожежі у Борівській громаді на Харківщині, ще двоє людей мають опіки.

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