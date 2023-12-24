На Житомирщині чоловік відмовився від мобілізації через загибель брата-військового: суд його покарав

У Житомирській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізацію через втрату двоюрідних братів.

Про це йдеться у вироку Червоноармійського районного суду Житомирської області (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, жителя Житомирщини у березні 2022 року визнали придатним до служби в армії. У червні 2023 року він отримав повістку та повинен був прибути до військкомату, проте ухилився.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що напередодні, коли він повинен був прийти до ТЦК і СП, загинув його двоюрідний брат-військовий. Раніше помер ще один його брат.

"Крім того, він скоїв ДТП та має багато боргів, які йому необхідно терміново віддавати. Просив врахувати, що він надає посильну допомогу ЗСУ- допомагає ремонтувати військову техніку та не позбавляти його волі", - йдеться у свідченні підозрюваного.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Міноборони прокоментували вручення повісток у публічних місцях.

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