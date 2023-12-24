Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Житомирщині чоловік відмовився від мобілізації через загибель брата-військового: суд його покарав

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
368
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Житомирщині чоловік відмовився від мобілізації через загибель брата-військового: суд його покарав

На Житомирщині чоловік відмовився від мобілізації / Фото: ТСН.ua

Чоловік також розповів, що допомагає ремонтувати військову техніку.

У Житомирській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізацію через втрату двоюрідних братів. 

Про це йдеться у вироку Червоноармійського районного суду Житомирської області (назва суду недекомунізована - ред.). 

За даними суду, жителя Житомирщини у березні 2022 року визнали придатним до служби в армії. У червні 2023 року він отримав повістку та повинен був прибути до військкомату, проте ухилився. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що напередодні, коли він повинен був прийти до ТЦК і СП, загинув його двоюрідний брат-військовий. Раніше помер ще один його брат. 

"Крім того, він скоїв ДТП та має багато боргів, які йому необхідно терміново віддавати. Просив врахувати, що він надає посильну допомогу ЗСУ- допомагає ремонтувати військову техніку та не позбавляти його волі", - йдеться у свідченні підозрюваного. 

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Міноборони прокоментували вручення повісток у публічних місцях

Читайте також:

Алкоголь як мотивація! Як алкозалежність росіян допомагає у мобілізації? | Маски пропаганди

Алкоголь як мотивація! Як алкозалежність росіян допомагає у мобілізації? | Маски пропаганди

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
368
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація