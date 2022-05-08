На Житомирщині чоловік вирішив "оселитися" в будинку односельця: дивився телевізор і вживав спиртне

На Житомирщині чоловік вирішив "оселитися" в будинку односельця: дивився телевізор і вживав спиртне

У Житомирьській області правоохоронці зареєстрували незвичайну заяву: в селі Стара Чорторія чоловік без дозволу "оселився" у будинку односельця.

Зазнаається, щодо до відділення поліції у селищ Любар звернувся 45-річний житель Старої Чорторії. Вн повідомив поліцію про неправомірні дії односельця.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Житомирській області.

За його словами, 6 травня його односельчанин без дозволу господаря проник до будинку. Більше того, 35-річний мешканець села дивився телевізор та вживав спиртне. Ошелешеному господарю сказав, що тепер буде жити в нього.

Власника обійстя обурило зухвальство односельчанинна. Він виштовхав непроханого гостя і повідомив про подію до поліції. Дільничні з’ясували, що чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

"Заробітку він собі не шукав, а житловий стан його оселі бажав кращого. Тож, вочевидь, таким способом чоловік вирішив змінити умови проживання за рахунок сусіда", - йдеться у повідомленні.

Нині поліція з’ясовує усі обставини у межах відкритого кримінального провадження за статтею "порушення недоторканності житла". Санкція статті передбачає від штрафу до обмеження волі терміном до трьох років.

Як повідомлялося, на Хмельниччині священник не підтримав рішення громади вийти з Московського патріархату. Він виніс з храму все церковне начиння. У храмі не залишилося нічого: голі стіни, підлога, немає образів, підсвічників тощо.

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