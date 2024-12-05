На Житомирщині чоловік загинув під колесами власного мотоблоку

У селі Миролюбівці сталася смертельна ДТП - загинув 61-річний чоловік.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

Правоохоронці встановили, що чоловік, керуючи мотоблоком, не впорався з керуванням під час розвороту, не втримався на ногах та потрапив під колеса власного транспорту.

Від отриманих травм він помер на місці.

Наразі правоохоронці встановлюють всі причини та обставини події.

Нагадаємо, на Одещині сталася смертельна ДТП. Винуватець отримав 8 років ув'язнення.

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