На Житомирщині чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку: педофіла засудили до 11 років в'язниці

У ході судових розглядів чоловік провини своєї не визнав.
На Житомирщині чоловіка за зґвалтування 10-річної лівочки відправили до в'язниці на 11 років.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, ще у червні минулого року 23-річний чоловік, який перебуває у стані алкогольного сп'яніння, прийшов до дівчинки, з якою жив по сусідству. Їй він сказав, що біля річки на неї чекає вітчим і запропонував провести до водойми. Виманивши дівчинку з дому, чоловік напав на неї у безлюдному місці та зґвалтував.
Згодом його затримали правоохоронці та відправили під суд. У ході розгляду провини своєї він не визнав.
“За публічного обвинувачення ювенального прокурора Житомирської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Чуднівського району у зґвалтуванні малолітньої (ч. 4 ст. 152 КК України). Вироком Житомирського районного суду чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі”, — підкреслили в пресслужбі прокуратури області.
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