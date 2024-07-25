На Житомирщині чоловік зґвалтував дівчину, яка прийшла на день народження до подруги

На Житомирщині 26-річний житель Коростенського району зґвалтував неповнолітню дівчину.

Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

"Дитина гостювала у подруги на день народженні у сусідньому селі. Згодом до них приєднався обвинувачений, який запросив обох дівчат до себе додому. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та дочекавшись, доки залишиться наодинці з потерпілою, кривдник скоїв стосовно неї дії сексуального характеру. Він також застосував фізичну силу", - повідомили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік зґвалтував 12-річного хлопчика.

А на Буковині 43-річний чоловік систематично розбещував та ґвалтував чотирьох дітей. Розпусні дії він знімав на мобільний телефон, а записи показував дітям.

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