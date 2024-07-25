Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Житомирщині чоловік зґвалтував дівчину, яка прийшла на день народження до подруги

На Житомирщині чоловік зґвалтував дівчину, яка прийшла на день народження до подруги

Кривдника дитини затримано / Фото: pixabay.com

Зловмисник перебував у нетверезому стані.

На Житомирщині 26-річний житель Коростенського району зґвалтував неповнолітню дівчину. 

Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

"Дитина гостювала у подруги на день народженні у сусідньому селі. Згодом до них приєднався обвинувачений, який запросив обох дівчат до себе додому. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та дочекавшись, доки залишиться наодинці з потерпілою, кривдник скоїв стосовно неї дії сексуального характеру. Він також застосував фізичну силу", - повідомили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік зґвалтував 12-річного хлопчика.

А на Буковині 43-річний чоловік систематично розбещував та ґвалтував чотирьох дітей. Розпусні дії він знімав на мобільний телефон, а записи показував дітям.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація