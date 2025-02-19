На Житомирщині двоє чоловіків підпалили будинок поліцейського після затримання за п'яне водіння

Злочинці облили будинок займистою рідиною та підпалили його, знаючи, що всередині перебувають дружина правоохоронця, його 1,8-річна донька та тесть.

У місті Олевськ Житомирської області в ніч на 14 лютого сталася спроба підпалу житлового будинку, в якому мешкає місцевий поліцейський із родиною. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, однак вогонь частково пошкодив будівлю.

Про це повідомили в Національній поліції України.

На Житомирщині двоє чоловіків підпалили будинок поліцейського.

Як встановили правоохоронці, за кілька годин до інциденту патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував 31-річний чоловік із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з поліцейськими він та його 34-річний пасажир поводилися агресивно та відкрито погрожували правоохоронцям помстою. Водій отримав протокол за керування у нетверезому стані (ст. 130 КУпАП).

Після інциденту чоловіки купили дизельне пальне та бензин на місцевій АЗС і вирушили до оселі поліцейського. Вони облили будинок займистою рідиною та підпалили його, знаючи, що всередині перебувають дружина правоохоронця, його 1,8-річна донька та тесть.

Зловмисників оперативно затримали. Їм загрожує кримінальна відповідальність за умисний підпал та замах на вбивство. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України та Національна поліція затримали чотирьох агентів РФ, які готували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого 2025 року на замовлення російських спецслужб.