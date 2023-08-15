На Житомирщині голова ВЛК організувала бізнес на мобілізації: як усе працювало і скільки коштувало

За даними джерел ТСН.ua, голова комісії ВЛК є матір'ю обласного прокурора.
У Житомирській області затримали голову військово-лікарської комісії, яка організувала бізнес на мобілізації. Жінка разом зі спільниками з ухилянтів робила "важкохворих", що дозволяло їм виїжджати за кордон.
Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, голова ВЛК, працівники обласного військкомату, адвокат та лікарка продавали ухилянтам довідки про "важкі хвороби". Така послуга коштувала до 5 тисяч доларів. Таким чином чоловіки уникали мобілізації та мали право виїзду за кордон.
"За даними слідства, між фігурантами був чіткий розподіл злочинних "обов’язків". Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних «клієнтів», голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві", - повідомили в СБУ.
Правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії, адвоката і посадовицю медустанови під час передачі хабаря від ухилянта. Під час обшуків у фігурантів виявили 35 тисяч доларів та докази їхньої злочинної діяльності.
Затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:
- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
За даними джерел ТСН.ua, голова комісії ВЛК є матір'ю обласного прокурора.
Нагадаємо, Зеленський невдоволений неякісною роботою ВЛК та анонсував зміни.
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