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На Житомирщині голова ВЛК організувала бізнес на мобілізації: як усе працювало і скільки коштувало

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Житомирщині голова ВЛК організувала бізнес на мобілізації: як усе працювало і скільки коштувало

Затримання голови ВЛК на Житомирщині / Фото: СБУ

За даними джерел ТСН.ua, голова комісії ВЛК є матір'ю обласного прокурора.

У Житомирській області затримали голову військово-лікарської комісії, яка організувала бізнес на мобілізації. Жінка разом зі спільниками з ухилянтів робила "важкохворих", що дозволяло їм виїжджати за кордон. 

Про це повідомили в СБУ. 

За даними слідства, голова ВЛК, працівники обласного військкомату, адвокат та лікарка продавали ухилянтам довідки про "важкі хвороби". Така послуга коштувала до 5 тисяч доларів. Таким чином чоловіки уникали мобілізації та мали право виїзду за кордон. 

Обшуки у підозрюваних / © СБУ
Обшуки у підозрюваних / Фото: СБУ

"За даними слідства, між фігурантами був чіткий розподіл злочинних "обов’язків". Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних «клієнтів», голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві", - повідомили в СБУ. 

Обшуки у фігурантів справи / © СБУ
Обшуки у фігурантів справи / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії, адвоката і посадовицю медустанови під час передачі хабаря від ухилянта. Під час обшуків у фігурантів виявили 35 тисяч доларів та докази їхньої злочинної діяльності. 

Затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:  

  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Обшуки у голови ВЛК на Житомирщині / © СБУ
Обшуки у голови ВЛК на Житомирщині / Фото: СБУ

За даними джерел ТСН.ua, голова комісії ВЛК є матір'ю обласного прокурора.

Затримання голови ВЛК / © СБУ
Затримання голови ВЛК / Фото: СБУ

Нагадаємо, Зеленський невдоволений неякісною роботою ВЛК та анонсував зміни

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Дата публікації
Перегляди
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