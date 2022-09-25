На Житомирщині грабіжник вбив подружжя, замаскувавши різанину під сімейну сварку

На Житомирщині поліцейські за кілька годин розкрили подвійне вбивство. Випадковий гість завдав смертельних поранень місцевому подружжю.

Після цього спробував зімітувати трагедію через сімейні розбірки і забрав грошові заощадження. Причетного до подвійного вбивства оперативники карного розшуку затримали на автовокзалі в місті Житомирі.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

"До поліції надійшло повідомлення від жительки селища Народичів, яка зайшла додому до свого 44-річного сина і застала мертвими його і 47-річну невістку. Фахівці зафіксували на тілах загиблих численні колото-різані рани. У руці у жінки був кухонний ніж. Остаточну причину смерті обох встановлюють судово-медичні експерти", - йдеться у повідомленні.

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За кілька годин оперативної роботи причетного до подвійного вбивства чоловіка розшуківці поліції затримали на автовокзалі в обласному центрі.

"Це 31-річний житель селища Народичів. Про чоловіка відомо, що раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини. Напередодні нового злодіяння він разом із загиблою жінкою знаходився на підзаробітках у селищі, а згодом прийшов до їх будинку на вечерю. У розпалі раптового конфлікту із господарями він смертельно поранив обох і, забравши сімейні заощадження, втік. За місцем проживання причетного та при ньому правоохоронці вилучили низку речових доказів", - додали у поліції.

Наразі триває досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох людей з корисливих мотивів (пп. 1,6 ч. 2 ст. 115 КК України). Після необхідних слідчих заходів суд обере чоловікові запобіжний захід.

За чинним законодавством причетному до заподіяння смерті цивільному подружжю може загрожувати довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Запоріжжі зловмисник вбив товариша, а потім його матір, щоб не "здала" його поліції.

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