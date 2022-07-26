На Житомирщині хлопець надіслав 11 тис. грн за військове спорядження, а "продавець" зник

У Житомирській області шахрай нажився на довірливому хлопцеві, який хотів купити амуніцію.

Житель Черняхівської громади хотів придбати захисний шолом та військову форму. В одній із соцмереж відшукав потрібні товари за прийнятною ціною. Втім, після замовлення товару 19-річний хлопець його не отримав.

Про повідомила пресслужба поліції у Житомирській області.

Хлопець самостійно звернувся до поліції, повідомивши про шахрайство. З його слів, зв’язався з продавцем у приватному повідомленні. Під час переписки вони домовилися про купівлю-продаж. Втім, вартість товару потрібно було сплатити наперед.

Покупець переказав "продавцеві" понад 11 тисяч гривень на вказаний банківський рахунок. Але після того продавець зник: перестав відповідати на повідомлення.

Нині поліцейські встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до протиправної діяльності. Крім того, вони закликають громадян бути вкрай обачними під час купівлі товарів через Інтернет.

Як повідомлялося, 31-річний житель Києва поскаржився до поліції на аферистів, які взяли у нього гроші, але не виготовили йому фіктивних документів для виїзду за кордон. Чоловік загалом витратив 80 тисяч гривень, але обіцяних шахраями "студентського квитка" і "медичної довідки" він не отримав. Тоді він заявив до поліції.

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