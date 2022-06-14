На Житомирщині іномарка наїхала на візок з немовлям

На Житомирщині іномарка наїхала на візок з немовлям

У Житомирській області іномарка наїхала на візок, у якому було немовлям.

Інцидент стався у місті Коростень.На одному з прехресть у райцентрі Mercedes нахава на візок.

Про це повідомила пресслужба поліції у Житомирській області.

"Попередньо, водій автомобіля "Мерседес" 38-річний житель райцентру, рухаючись по вулиці Грушевського та здійснюючи поворот на вулицю Шевченка, на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїзд на дитячий візок з дитиною", - йдеться у повідомленні.

Наразі 10-місячний хлопчик перебуває у лікарні. Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.

Як повідомлялся, у Хмельницькій області 28-річний місцевий житель розбестив трьох дівчаток віком 4, 6 та 8 років. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

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