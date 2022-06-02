На Житомирщині керівник відділення банку привласнив понад 750 тис. грн літніх клієнтів

У Житомирській області викрили керівника відділення одного з банків, який привласнив кошти літніх клієнтів.

Правоохоронці провели обшуки в очільника відділення одного з банків. Адже 32-річний житель Коростенського району може бути причетним до заволодіння щонайменше 750 тисячами гривень літніх клієнтів.

Про це 1 червня повідомила пресслужба ГУНП у Житомирській області.

Слдіство встановило, що чоловік, користуючись службовим становищем, здійснював несанкціоноване втручання в облікові записи клієнтів у банківській системі та знімав кошти з їхніх рахунків. Аби схема була успішною, чоловік обирав переважно літніх людей та використовував відсутність у них необхідних знань у роботі з мобільними додатками банку.

Наразі відомо про трьох потерпілих від його дій віком від 60 до 80 років. З рахунків пенсіонерів було знято загалом 750 тисяч гривень.

"1 червня під час проведення слідчих дій за місцями тимчасового перебування чоловіка поліцейські вилучили банківські картки, мобільні телефони, SIM-картки та інші можливі свідчення протиправної діяльності. Згодом буде призначено відповідні експертні дослідження", - йдеться у повідомленні поліції.

Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушень кілько статтей "крадіжка", "незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, "викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем, "несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж". Санкції статей передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до шести років.

Як повідомлялося, викрав сумку із заощадженнями: на Хмельниччині гастролер обікрав сім'ю переселенців. Слідчі Шепетівського райуправління поліції скерували до суду обвинувальний акт стосовно злодія-гастролера. Йому може загрожувати до 12 років ув’язнення.

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