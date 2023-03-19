На Житомирщині на трасі Київ-Чоп сталася аварія: загинуло двоє осіб

Фахівці встановлюють всі обставини ДТП.
На автодорозі Київ-Чоп 18 березня сталася ДТП, коли один із автомобілів здійснював розворот. В автотрощі загинули двоє людей.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Житомирській області.
Аварія об'їзній міста Коростишів поблизу села Більківці. Наголошується, що за кермом Audi А-8 був 44-річний жителяь Києва. Його авто рухалося зі сторони Житомира у напрямку Києва.
"Водій "АЗЛК", житель села Гуменник Старосілецької громади, 1954 року народження, виконував маневр розвороту. У результаті зіткнення загинув водій та 30-річна пасажирка останнього легковика. Також був травмований ще один його пасажир, 1961 року народження", - йдеться у повідомленні.
На місці події працювали патрульні та слідчо-оперативна група Коростишівського відділу Житомирське районне управління поліції. Триває встановлення усіх обставин.
Нагадаємо, у селі Товмачик Коломийський району на Прикарпатті сталася аварія. Зікнулися мікроавтобус Volkswagen та пасажирський автобус. За попередньою інформацією, в аварії загинула пасажирка мікроавтобуса. Крім того, 14 осіб отримали травми.
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