На Житомирщині "накрили" наркоферму та затримали десятьох причетних

На Житомирщині "накрили" наркоферму та затримали десятьох причетних

Незаконну діяльність організували жителі Луганщини.

На Житомирщині поліцейські припинили діяльність наркоферми та затримали десятьох причетних.

Незаконну діяльність організували жителі Луганщини, віком від 44 до 25 років.

Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

"Днями поліцейські Радомишльського відділення припинили діяльність масштабного цеху по вирощуванню нарковмісних рослин. Вилучена сировина на суму, за цінами «чорного ринку», до 1,5 мільйона гривень. Усіх причетних затримано", - йдеться у повідомленні.

З цеху вилучено близько 300 кг зелених рослин конопель, що проходили термічну обробку, 10 мішків з шишками нарковмісних рослин, кілька сотень ємностей для вирощування, обладнання для підігріву, освітлення і зрошення, автомобіль та інші свідчення протиправної діяльності.

За подібні протиправні дії чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років конфіскацією майна.

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