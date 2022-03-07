На Житомирщині окупанти знищили церкву 1862 року, а на Харківщині обстріляли дім молитви

На Житомирщині окупанти знищили церкву 1862 року, а на Харківщині обстріляли дім молитви

На Харківщині у м. Ізюм обстріляли дім молитви Євангельських християн баптистів.

Сьогодні вночі у селі В'язівка на Житомирщині окупантами була знищена церква (Покровська) Різдва Пресвятої Богородиці, побудована в 1862 році.

Про це повідомила членкиня ради в Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури Ольга Рутковська у Facebook.

"Церква дерев’яна, на кам’яному фундаменті величаво піднімалася над тихоплинним берегом річки Жерев. Це пам’ятка архітектури національного значення", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що росіяни обстріляли дім молитви Євангельських християн баптистів у місті Ізюм Харківської області. Всі, хто був у церкві, залишились живі. Обстріли постійні. Всі комунікації порушені.

Нагадаємо, Митрополит Епіфаній звернувся до НАТО із закликом закрити небо над Україною.