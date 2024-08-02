На Житомирщині пам'ятник Леніну перетворили на Шевченка: який вигляд він тепер має (фото)

У селі Котлярка на Житомирщині після прийняття закону про декомунізацію вирішили не зносити пам’ятник Леніну. Замість цього його перетворили на пам’ятник Шевченку. Місцевий художник Володимир Герасимчук змінив Леніну підборіддя, замінив кепку на "Кобзар", а піджак перетворив на пальто.

Про це повідомило Суспільне.

До 2017 року це був пам’ятник Леніну. У 2017 році за ініціативи сільської ради села Котлярка місцевий художник Володимир Герасимчук перетворив його на пам’ятник Тарасу Шевченку. Ініціаторкою перетворення стала завідувачка будинку культури села Котлярка Тетяна Петрук.

Перероблений пам'ятник: Шевченко замість Леніна, село Котлярка, Житомирщина / Фото: Суспільне

"Коли я побачила, що його от-от повалять, щось заболіло в душі. І відразу подумала: "А чому б його не переробити?". Я звернулася до громади, підійшла до Володимира Григоровича Герасимчука і кажу: "Володю, ти його переробиш чи ні? Перероби, будь ласка, з Леніна на Шевченка", – каже завідувачка будинку культури.

Перероблений пам'ятник: Шевченко замість Леніна, село Котлярка, Житомирщина / Фото: Суспільне

Тетяна Петрук розповіла, що якби пам’ятник Леніну знесли, грошей на встановлення нового пам’ятника не вистачило б. Саме тому громада вирішила дати нове життя старому пам’ятнику. Скульптура була покрита міддю, яку художник Володимир Герасимчук зняв, продав, а на вилучені гроші закупив матеріали для робіт. За його словами, найскладніше було обробляти міцний бетон. Робота над пам’ятником тривала близько двох тижнів.

"Хотілося зробити його так, як я уявляв. Комір я доліплював, "Кобзарик" замість кепки. Оббивав і болгаркою пиляв. Шарф я йому доліпив, щоб трохи його змінити. З піджака я робив пальто. Не вдалося змінити пам’ятнику ноги. Тарас Шевченко носив модні туфлі із загостреними носами. Проте, загострити округлі чоботи Леніна не вдалося. Я пробував, але їх неможливо було зрізати болгаркою", — розказав Володимр Герасимчук.

Місцевий художник Володимир Герасимчук / Фото: Суспільне

За словами заступника голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщака, формально пам’ятник Леніну прибрали з публічного простору.

"Як на мене, це не дуже добре для вшанування постаті Тараса Шевченка. Очевидно, що громада в межах своїх повноважень може вирішувати, але питання художнього вираження та естетичних цінностей також повинні враховуватися. З цієї точки зору, це далеко не найкращий і не оптимальний спосіб як декомунізації, так і вшанування пам’яті Тараса Шевченка", — сказав Тиліщак.

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