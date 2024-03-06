На Житомирщині пенсіонери-чорнобильці вийшли на протест та перекрили трасу — що вимагають (фото)

На Житомирщині, у Коростені, пенсіонери-чорнобильці перекривали Варшавську трасу через зменшення доплат і були готові на сутички з поліцією.

Про це йдеться в повідомленні Коростенської міської ради.

Спершу люди вийшли до міської ради, а потім перекрили трасу Київ-Варшава. Як пояснила директорка комунального підприємства "Коростеньмедіа" та місцева журналістка Світлана Барановська, вже другий місяць пенсіонери-чорнобильці отримують замість 13 тисяч гривень доплат до пенсії усього 3200 гривень. Йдеться про доплати до пенсій пенсіонерам, які не працюють і які проживають у зоні радіоактивного забруднення.

Мітинг пенсіонерів-чорнобильців біля міської ради Коростеня Facebook Коростенська міська рада

За словами Барановської, люди скаржаться, що через аварію на Чорнобильській АЕС мають погане здоровʼя, а державі на них нібито "наплювати".

Тому 6 березня пенсіонери вийшли на мітинг під стіни міської ради. Барановська розповіла, що під час мітингу під міською радою сталася "бійка" з поліцією, а одній жінці стало зле і їй викликали "швидку".

Зрештою, до протестувальників вийшов міський голова Володимир Москаленко, який пояснив, що рішення про перерахування доплат не перебуває у компетенції місцевої влади.

Утім, він запевнив, що міська рада працює над зверненням до Конституційного суду. За його словами, також вже є звернення сесії міської ради до президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів. Також Москаленко заявив, що влада веде перемовини з Пенсійним фондом і виконавчою службою, щоб повернути доплати.

Проте мітинг пенсіонерів-чорнобильців не завершився, а переріс в блокаду траси Київ-Варшава.

Люди перекрили рух автотранспорту, зазначили у міськраді. Судячи з фотографій, протестувальники ходили пішохідним переходом, щоб ускладнити проїзд транспорту

Як раніше писав нардеп від області Володимир Арешонков, який входить до робочої групи із «чорнобильських» питань, певна кількість пенсіонерів у грудні 2023-го та січні 2024-го року через адвокатів звернулись до виконавчої служби щодо перегляду доплат до пенсій за рішеннями судів, розраховуючи на збільшення сум доплат.

Проте, за його словами, через зміни до Держбюджету цього року зафіксовано сталу суму мінімальної зарплати для обрахунку виплат за рішеннями судів — 1600 грн. Тобто, ці заявники можуть постраждати, отримавши в рази меншу доплату — усього 3200 грн.

Усім іншим пенсіонерам, хто не звертався із такою заявою до Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області, доплата до пенсії не зменшиться і буде нараховуватись на рівні минулого року, наголосив він.

Нагадаємо, загалом в березні 2024 року в Україні відбудуться зміни, зокрема у сфері виплат пенсій і перерахувань для ВПО. Значно менше осіб отримуватимуть допомогу від держави, натомість пенсіонери отримають невелике зростання пенсій.

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