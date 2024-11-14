На Житомирщині піп УПЦ МП виправдовував агресію РФ – як його покарають

Російське вторгнення він подавав як "громадянський конфлікт", а воєнні злочини росіян – виправдовув.
На Житомирщині викрили клірика УПЦ (МП), який виправдовував війну РФ проти України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За словами правоохоронців, після початку повномасштабного вторгнення піп МП нав’язував прихожанам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи, що виправдовують окупантів.
Російське вторгнення він подавав як "громадянський конфлікт", а воєнні злочини росіян – виправдовув.
Крім того, фігурант публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки РПЦ.
Зловмисник фіксував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у Facebook.
Священникові УПЦ МП повідомили про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Зловмисникові загрожує до 8 років позбавлення волі.
Раніше СБУ оголосила підозру клірику монастиря УПЦ МП в Києві.
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