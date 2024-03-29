На Житомирщині подружжя зарізало знайомого і поховало біля свого будинку

На Житомирщині поліція викрила подружжя у вбивстві знайомого. Ще 25 березня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 33-річного жителя Андрушівської громади.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Житомирської області.

Мати зниклого розповіла, що син збирався до знайомих, які мешкають у сусідньому селі, що у Волицькій громаді. Тож оперативники райвідділу навідалися до обійстя місцевих жителів. Однак господарів за місцем проживання не виявилося. У домоволодіння поліцейські виявили сліди крові.

"Вже згодом на території домоволодіння правоохоронці виявили сліди свіжої землі. Під шаром ґрунту - тіло чоловіка. Судово-медичні експерти констатували множинні колото-різані рани. До розшуку власників домоволодіння були залучені поліцейські поліції області. Вже наступного дня 28-річного чоловіка та його 26-річну цивільну дружину розшукали в обласному центрі", - зазначили у поліції.

Як з’ясували правоохоронці, ввечері 23 березня загиблий та господарі будинку разом розпивали алкогольні напої. Попередньо, між ними виник конфлікт, під час якого чоловік та жінка завдали ножових поранень гостеві. Зрозумівши, що чоловік мертвий, вони намагалися приховати злочин та закопали тіло на території обійстя. Також спробували вимити сліди крові та знищити знаряддя злочину. Потім поїхали з дому.

Чоловіка та жінку поліцейські затримали. Слідчі повідомили подружжю про підозри у вчиненні умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 КК України).

За вчинення умисного вбивства, за попередньою змовою групою осіб, законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті 20-річний хлопець зарубав сокирою чоловіка, до якого прийшов у гості.

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