На Житомирщині поховали 21-річного підривника ТЦК у Рівному: що кажуть родичі

Родичі загиблого стверджують, що хлопець не мав мотивів для вбивства військових ТЦК чи конфліктів із військкоматом.

В Житомирській області поховали 21-річного хлопця, який, за даними правоохоронців, приніс вибухівку до ТЦК і загинув сам.

Що спонукало хлопця до такого кроку та що розповіли рідні загиблого, передає "Суспільне Житомир".

"Він помер у Рівненській обласній лікарні того ж дня (1 лютого – ред.) внаслідок травматичного шоку й ампутації нижніх кінцівок, що призвело до пошкодження судин і втрати крові", – розповів вітчим загиблого.

Родичі загиблого кажуть, що хлопець не мав мотивів для вбивства військових ТЦК. Конфліктів із військкоматом чи поліцією у нього не було. Загиблий мав дівчину, останнім часом проживав у Чернігові.

"Дитина просто жила своїм життям... Чому так трапилося? Можливо, шукав якісь можливості для підробітку. Останнім часом він не працював, шукав підробіток, проживав у Чернігові. Зараз дуже багато всіляких інтернет-ресурсів, на яких можна спілкуватися з ким завгодно. Дитина була настільки доброю і щирою. Це просто не вкладається в голові, як таке взагалі могло бути", – говорить вітчим.

Речниця управління СБУ в Рівненській області Анна Свінціцька-Савчук повідомила, що статусу підозрюваного в загиблого у цій справі немає і не буде, бо він загинув.

"Його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодикові гроші за виконане завдання. За його вказівкою чоловік прибув до Рівного з саморобним вибуховим пристроєм, який був замаскований у туристичному рюкзаку. Вибухівка була оснащена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ", – каже речниця СБУ.

За версією слідства, вибухівка спрацювала саме тоді, коли хлопець заходив до приміщення ТЦК. Російські спецслужби спостерігали за цим через камеру телефона та активували пристрій.

На поховання 21-річного хлопця прийшли родичі та односельці.

Похорон загиблого підривника / Скриншот з сюжету "Суспільне Житомир"

Нагадаємо, 1 лютого у приміщенні Рівненського ТЦК пролунав вибух. Повідомлялося, що внаслідок вибуху загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

Наступного дня схожий інцидент стався біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині.

5 лютого вибух пролунав біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському. Повідомлялося про чотирьох поранених та одного загиблого.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.