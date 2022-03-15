На Житомирщині поліція вилучила у водія незаконні боєприпаси

На Житомирщині поліція вилучила у водія незаконні боєприпаси

За попередніми висновками експертів, вилучені боєприпаси є бойовими ручними гранатами наступальної дії.

Поліція Житомирщини на блокпосту на виїзді із селища Черняхова вилучила у водія незаконні боєприпаси.

Під час огляду зупиненої на блокпосту автівки «Volkswagen Sharan» під керуванням 34-річного жителя Хорошівської громади правоохоронці виявили у салоні на задньому сидінні предмети, зовні схожі на ручні гранати.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

На місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП і слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції.

За попередніми висновками експертів, вилучені боєприпаси є бойовими ручними гранатами наступальної дії.

"У рамках розпочатого за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) КК України поліцейські встановлюють походження бойових гранат і реальну мету їх перевезення чоловіком. Про чоловіка відомо, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Поліція нагадує, що на період воєнного стану в Україні діють норми ЗУ "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який дає право цивільним особам чинити спротив збройній агресії РФ, використовуючи вогнепальну зброю.

На решту випадків, які не відповідають нормам чинного законодавства, розповсюджується дія відповідної статті Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під Житомиром загинув український льотчик Євген Лисенко у бою з двома російськими літаками.

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