На Житомирщині продавали ЗСУ вигадані автівки: декого з аферистів не доведеться відправляти за ґрати

До злочинної групи входило 12 осіб, половина з яких вже перебуває в колонії.

Правоохоронці викрили шахрайську схему з продажу автомобілів для Збройних сил України. Двоє організаторів і 4 учасники злочинної групи уже перебувають у виправній колонії на Житомирщині, відбуваючи покарання за пограбування і крадіжки.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Загалом до складу злочинної групи входило 12 осіб. Окрім засуджених, які перебувають в колонії, до афери долучилися мешканці Києва, Черкащини, Житомирщини та Хмельниччини. Усім співучасникам злочину повідомлено про підозру у шахрайстві.

Як виманювали гроші

У поліції Житомирської області уточнили, що фігуранти розміщували в соціальній мережі оголошення про продаж автівок і навіть обіцяли доставити їх на фронт. Натомість як тільки отримували гроші, переставали виходити на звʼязок і зникали.

Фальшиве оголошення про продаж автомобіля / Фото: Національна поліція Житомирської області

Фальшиве оголошення про продаж автомобіля / Фото: Національна поліція Житомирської області

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У телефонній розмові з одним із захисників, який зацікавився автівкою в оголошенні, зловмисник розповів вигадану історію, що начебто його батько теж воює, а відтак він хоче допомогти нашим воїнам і готовий особисто доставити автомобіль до лінії фронту. При цьому просив перерахувати лише кілька тисяч гривень на бензин. Згодом у дорозі автомобіль начебто “зламався” - і знадобилися кошти на його “ремонт”.

Ще один із ошуканих, поранений військовий ЗСУ, перебуваючи у шпиталі, разом із побратимами хотів придбати для свого підрозділу автомобіль “Фольксваген транспортер” за 120 тисяч гривень. Через те, що "продавець" зробив знижку до 100 тисяч гривень і сам зголосився доставити автомобіль на передову, чоловік довірився йому та перерахував впродовж двох тижнів усю суму, але автівки так і не отримав.

Подробиці справи

Спільники організаторів афери, які перебували на волі, отримували гроші на відкриті карткові рахунки, невелику частину залишати собі, а решту – пересилали в колонію.

За місцем відбування покарання організаторів і активних учасників та за місцем проживання їхніх спільників, причетних до шахрайських дій, у Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях, проведено санкціоновані обшуки.

Оголошення підозри одному із учасників злочинної схеми / Фото: Національна поліція Житомирської області

Поліцейські вилучили "робочі" записи, гроші, мобільні телефони, банківські картки, планшети, носії інформації тощо.

На сьогодні встановлено, що 22 особи перерахували кошти шахраям. Однак, слідчі вмотивовано підозрюють, що кількість потерпілих внаслідок злочинної діяльності фігурантів значно більша.

За результатами проведених слідчих дій організаторам та активним учасникам угруповання уже оголошено про підозру за ч. 4 і ч. 5 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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