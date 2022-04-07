На Житомирщині проведуть аудит блокпостів на дорогах: залишать лише погоджені з військовими

На Житомирщині проведуть аудит блокпостів на дорогах: залишать лише погоджені з військовими

В області хочуть полегшити пересування транспорту.

Житомирська обласна військова адміністрація закликає провести аудит роботи блокпостів у кожній громаді, а після цього деякі забрати.

Про це повідомили у пресслужбі Житомирської військової адміністрації.

Рішення погодила Рада оборони Житомирської області. Зазначається, що таким чином хочуть полегшити пересування транспорту та акивізувати роботу економіки. Зокрема, таким чином хочуть полегшити логістику товарів, а також тимчасово переміщених громадян до місць проживання, якщо це дозволяє безпекова ситуація.

"Максимально прибрати перешкоди на дорогах загального та місцевого значення. Здійснення контролю транспорту слід проводити лише на блокпостах, визначених військовим командуванням або керівництвом правоохоронних органів. Інші блокпости на дорогах області наразі необхідно прибрати або перевести в режим спостереження без функції перевірки та контролю транспортних засобів", - йдеться у повідомленні ОДА.

Як повідомлялося, Збройні сили повністю звільнили від російських окупаційних військ Житомирську область: найбільших руйнувань від обстрілів ворога зазнали села на півночі регіону в Народицькій громаді. Зокрема, окуповане росіянами село Грезля. Російські окупанти, тікаючи з сіл, знищили авіаударом та підірвали два мости у Народицькій громаді.

Читайте також: