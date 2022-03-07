На Житомирщині розбирають завали після бомбардувань і шукають під ними людей

У результаті бомбардувань зазнали руйнувань міста Коростень, Малин та Овруч.
На Житомирщині поліцейські працюють на місцях нічних авіаударів.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Увечері 6 березня у результаті бомбардувань зазнали руйнувань міста Коростень, Малин та Овруч. Станом на 8 ранку в поліції є інформація про 1 загиблого та 4 травмованих. Поліцейські продовжують з’ясування обставин і фіксацію наслідків воєнних злочинів.
Після 20 години до поліції почали надходити повідомлення про нанесення авіаударів по містах Житомирщини.
Так, у м. Овручі, за наявною інформацією, руйнувань зазнав житловий мікрорайон міста. Практично знищено до 10 приватних будинків, пошкоджено один багатоквартирний та одну адміністративну будівлю. Тривають роботи із розбирання завалу підвального приміщення однієї з осель, де можуть знаходитись люди. Відомо, що медична допомога надавалась двом травмованим без госпіталізації.
У м. Малині авіа удар прийшовся на центральну площу міста. Пошкоджено адміністративні будівлі, Свято-Покровську церкву, знищено транспортні засоби, у довколишніх приміщеннях пошкоджені вікна та двері, посічені стіни. До поліції надійшла інформація про 1 загиблого 1974 року народження та 2 травмованих, яких доставляли до лікарні.
У Коростені ракетний обстріл було здійснено по центральній частині: історичному серцю древнього міста, популярного і знаного багатьма як місце проведення всеукраїнського фестивалю дерунів. Зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено вікна та стіни у довколишніх оселях.
В усіх містах на місцях подій працюють поліцейські, які допомагають місцевим жителям, а також документують наслідки авіабомбардувань. Всі матеріали долучатимуться до відповідних кримінальних проваджень, розпочатих за фактами воєнних злочинів.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.