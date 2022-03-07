На Житомирщині розбирають завали після бомбардувань і шукають під ними людей

На Житомирщині розбирають завали після бомбардувань і шукають під ними людей

У результаті бомбардувань зазнали руйнувань міста Коростень, Малин та Овруч.

На Житомирщині поліцейські працюють на місцях нічних авіаударів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Увечері 6 березня у результаті бомбардувань зазнали руйнувань міста Коростень, Малин та Овруч. Станом на 8 ранку в поліції є інформація про 1 загиблого та 4 травмованих. Поліцейські продовжують з’ясування обставин і фіксацію наслідків воєнних злочинів.

Після 20 години до поліції почали надходити повідомлення про нанесення авіаударів по містах Житомирщини.

Так, у м. Овручі, за наявною інформацією, руйнувань зазнав житловий мікрорайон міста. Практично знищено до 10 приватних будинків, пошкоджено один багатоквартирний та одну адміністративну будівлю. Тривають роботи із розбирання завалу підвального приміщення однієї з осель, де можуть знаходитись люди. Відомо, що медична допомога надавалась двом травмованим без госпіталізації.

У м. Малині авіа удар прийшовся на центральну площу міста. Пошкоджено адміністративні будівлі, Свято-Покровську церкву, знищено транспортні засоби, у довколишніх приміщеннях пошкоджені вікна та двері, посічені стіни. До поліції надійшла інформація про 1 загиблого 1974 року народження та 2 травмованих, яких доставляли до лікарні.

У Коростені ракетний обстріл було здійснено по центральній частині: історичному серцю древнього міста, популярного і знаного багатьма як місце проведення всеукраїнського фестивалю дерунів. Зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено вікна та стіни у довколишніх оселях.

В усіх містах на місцях подій працюють поліцейські, які допомагають місцевим жителям, а також документують наслідки авіабомбардувань. Всі матеріали долучатимуться до відповідних кримінальних проваджень, розпочатих за фактами воєнних злочинів.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.