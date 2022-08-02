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На Житомирщині розпочали будівництво дитячого садка за гроші Естонії - ОП

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На Житомирщині розпочали будівництво дитячого садка за гроші Естонії - ОП

Фото: Офіс президента України

Україна продовжує переговори з партнерами щодо подальшої відбудови інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.

В Овручі Житомирської області вже почалися роботи з будівництва нового дитячого садочка, що фінансується урядом Естонії. 

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. 

"Продовжуються перемовини з послами країн-партнерів щодо їх участі у плані швидкого відновлення країни на всіх деокупованих територіях. Вже досягнуто домовленостей і розпочато будівельні роботи з побудови абсолютно нового дитячого садочка в Овручі на Житомирщині, що фінансується урядом Естонії", - розповів він.

Він також повідомив, що в Україні розпочато ремонт укриттів у школах Київської, Львівської та Чернігівської областей.

Всього планується відновити понад 50 шкіл та садочків.

Нагадаємо, влада Естонії офіційно підтвердила, що відбудує дитячий садок в Овручі.

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