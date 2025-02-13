На Житомирщині СБУ затримала 16-річну дівчину, яка готувала підрив поліцейських

У Бердичівському районі Житомирської області співробітники Служби безпеки України затримали 16-річну дівчину, яка на замовлення російської спецслужби виготовила вибухівку, щоб підірвати наряд поліції.

Про це сьогодні, 13 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, що російські спецслужби планували 19 січня влаштувати теракт та підірвати наряд поліції у Житомирі. Для цього росіяни, зокрема, завербували через один з Telegram-каналів 16-річну дівчину. Вона за інструкцією російських кураторів виготовила саморобну вибухівку, до якої під'єднала мобільний телефон для дистанційної активації.

Потім дівчина залишила саморобний вибуховий пристрій у схроні, а геолокацію скинула російському кураторові. Згодом за цими координатами двоє терористів забрали вибухівку та намагались підірвати поліцейських, які мали прибути за викликом, однак тоді СБУ викрила задум та затримала двох російських агентів.

"Встановлено, що коли фігурантка переховувалась від правосуддя, вона отримала додаткові замовлення з Росії на виготовлення нових СВП", – йдеться у повідомленні.

Наразі підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує позбавлення волі строком до 12 років та конфіскація майна.

Нагадаємо, СБУ затримала 22-річну львів'янку, яка готувала теракт у центрі Києва.

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