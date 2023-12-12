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На Житомирщині СБУ затримала депутата-рекетира: фото

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На Житомирщині СБУ затримала депутата-рекетира: фото

СБУ затримала депутата міської ради Коростишева / Фото: СБУ

Депутат міськради Коростишева разом з бандою викрадав людей та вибивав із них гроші.

Служба безпеки затримала депутата міської ради Коростишева на Житомирщині, який входив до складу потужної злочинної організації в регіоні. Зловмисники вимагали з людей гроші під вигаданими приводами, а у разі відмови платити – викрадали своїх жертв та відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у місті.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили понад 30 сімей, які постраждали від рук рекетирів.

Серед потерпілих був військовослужбовець ЗСУ. Його вагітну дружину фігуранти погрожували покалічити, а потім вбити, якщо воїн не передасть їм 190 тис. грн.

У ході оперативних дій у серпні та вересні цього року правоохоронці затримали на гарячому 10 учасників злочинної організації, у тому числі її ватажка так званого "смотрящого" за Коростишевом.

Наразі встановлена причетність до діяльності кримінального угруповання діючого депутата міськради, який раніше обіймав посаду віцемера міста.

За даними слідства, він разом з іншими учасниками банди викрадав місцевих жителів та "вибивав" з них гроші.

Встановлено, що після численних тортур над своїми жертвами фігурант змушував їх приносити "відкупні" до приміщення міськради.

Крім того, посилаючись на власні зв’язки у різних держустановах, він "застерігав" потерпілих від звернень до правоохоронних органів.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність депутата і затримали його.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність депутата і затримали його / Фото: СБУ / ©
Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність депутата і затримали його / Фото: СБУ

Під час обшуків у його помешканні та робочому кабінеті виявлено:

  • мобільний телефон, комп’ютери та флеш-накопичувачі з доказами незаконних дій;
  • чорнові записи про "заборгованість" потерпілих.

На підставі зібраних доказів посадовцю повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань);
  • ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, з погрозою насильства над близькими родичами потерпілого, обмеження їх прав і свобод).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до семи років тюрми.

Також оголошено про підозру у створенні та керівництві злочинною організацією "смотрящому" за Коростишевом, який нині перебуває у слідчому ізоляторі (ч. 5 ст. 255 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці встановили понад 30 сімей, які постраждали від рук рекетирів / Фото: СБУ / ©
Правоохоронці встановили понад 30 сімей, які постраждали від рук рекетирів / Фото: СБУ

Решті учасникам угруповання також інкримінується вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, у Києві банда рекетирів викрадала та залякувала людей.

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