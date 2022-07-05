На Житомирщині шахраї надсилають листи підприємствам нбито від імені ОВА: "збирають" на армію

Шахраї продовжують користуватися довірою жителів Житомирської області, "збираючи гроші для армії".

Фальшиві листи отримують представники бізнесу. Підписані вони нібито керівництвом обласної військової адміністрації.

Про це повідомив заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами Олександр Федько.

За його словами, про "збір на армію" від імені ОВА повідомили самі ж підприємці. "Це не перший випадок. Адже, ще до цього, надходила інформація про дзвінки підприємцям та благодійникам про збір коштів від осіб, які представлялись моїм ім’ям", - наголосив Федько.

Він зауважив, що Житомирська обласна військова адміністрація та він особисто не збирають кошти від громадян на потреби ЗСУ. Натомімсть зазначив, що кошти можуть збирати лише офіційно зареєстровані благодійні та волонтерські організації. Представник ОВА звернувся щодо цього випадку до правоохоронних органів.

Фото: скріншот листа зі сторінки Олександра Федька.

Лист, отриманий представниками бізнесу, є повністю сфальсифікованим, – зауважує Олександр Федько.

Як повідомлялося, поліція викрила шахрая, який привласнив 800 тисяч гривень українців. Отримуючи доступ до фінансового мобільного номеру, чоловік втручався до онлайн-банкінгу громадян та привласнював гроші з їхніх рахунків.

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