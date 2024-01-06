На Житомирщині судили колишнього військового, який передавав інформацію про ЗСУ російським терористам

У ході засідання суду обвинувачений вину не визнав.
На Житомирщині до 15 років позбавлення волі засудили зрадника, який передав інформацію про переміщення та розташування підрозділів ЗСУ представникам терористичного угруповання "Вагнер".
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Богунського райсуду Житомира.
У повідомленні вказується, що обвинувачений, 1941 року народження, добровільно погодився співпрацювати з російським терористичним угрупованням та збирати для них необхідну інформацію.
Фігурант справи відстежував місця дислокації та переміщення підрозділів і військової техніки ЗСУ, фотографував розташування стратегічно важливих об’єктів. З 22 вересня 2022 року до 21 лютого 2023-го він через соціальні мережі передавав інформацію російським терористам.
"Суд дійшов висновку про доведення винуватості чоловіка та кваліфікував його умисні дії за ст. 111 ч. 2 КК України, як державна зрада… шляхом переходу на бік ворога, в умовах воєнного стану, та призначив йому покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна… з позбавленням військового звання – полковника", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві СБУ затримала колишнього чиновника, який був агентом ФСБ, пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області Росії.
Крім того, ми раніше інформували, що у Миколаєві зрадник коригував ракетні та дронові удари по місту.
Читайте також: