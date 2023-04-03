На Житомирщині священник УПЦ МП вдарив по голові хлопчика із прапором України (відео)

У Житомирській області стався інцидент за участю священника Української православної церкви Московського патріархату. Як стверджують очевидці, священнослужитель вдарив по голові 10-річного хлопчика, а ще одну дитину – штовхнув.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

За наявною інформацією, інцидент трапився у місті Іршанськ Житомирської області. На оприлюднених кадрах видно натовп, що зібрався навколо московських священників. У натовпі перебували й діти.

Зокрема, видно хлопчика з прапором України в руках. У священника сталася словесна перепалка з жінкою, після чого камера почала сильно трястися. Наступні кадри – хлопчик із прапором вже тримається за голову.

Далі на відео чутно крик жінки: "Це ж діти! Ти вдарив дитину по голові! Геть до Росії!"

Реакцією нападника була посмішка на обличчі.

Нагадаємо:

2 квітня у Свято-Покровському кафедральному соборі (Хмельницький) стався скандал за участю військовослужбовця та священика, який, за словами депутата місцевої облради Віктора Бурлика, накинувся на військового, який поцікавився у священнослужителя про те, скільки ще має загинути людей, щоб парафіяни не ходили до московського патріархату.

У Telegram-каналі "Українська православна церква" повідомили згодом, що біля кафедрального собору Хмельницького зібрався натовп "після провокації, яку влаштував місцевий чиновник".

Прессекретарка Нацполіції Оксана Блищик зазначила, що правоохоронці розпочали розслідування щодо священика, який застосував силу до військового у соборі.

Сьогодні, 3 квітня, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що "держава має управляти тим, що їй належить", маючи на увазі Лавру.

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