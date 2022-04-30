На Житомирщині травмувалася однорічна дівчинка: гралася із запалом ручної гранати

У Радомишльській громаді Житомирської області однорічна дівчинка отримала тілесні ушкодження: гралася із запалом ручної гранати, який родич приніс з поля.

Дівчинка отримала садна по усьому тілу. Її шпиталізували до медичного закладу. Її життю нічого не загрожує, кажуть медики.

Про повідомили у пресслужбі поліції Житомирської області.

Працоохоронці з'ясували, що це був запал до гранати типу УЗРГМ. Саме він здетонував, а тому травмував дитину.

Тим часом у Малинській громаді на обійсті 53-річного чоловіка правоохоронці виявили та вилучили десяток предметів, які зовні схожі на порохові заряди до міномета. Всі обставини задокументували працівники слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції.

Крім того, у Житомирі військовослужбовці Національної гвардії, патрулюючи вулиці, виявили на одній з них корпус гранати Ф-1 та окремо запал. На місці події працювали фахівці вибухотехнічної служби.

Усі небезпечні предмети вилучені та направлені на експертні дослідження. Їх походження з’ясовуються у межах кримінальних проваджень "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України".

Як повідомлялося, у Криворізькому районі Дніпропетровської області через дурість загинув 59-річний чоловік. Він намагався перевезти снаряд "Торнадо-С" на мопеді, коли той здетонував. До слова, це вже п'ятий випадок в області, коли люди підриваються, взявши в руки касетні боєприпаси.

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