На Житомирщині трьох ліцеїстів підозрюють у зґвалтуванні одногрупника: перші деталі

Трьох неповнолітніх ліцеїстів одного з професійних ліцеїв Житомирщини взяли під варту без права внесення застави. Їх підозрюють у скоєнні сексуального насильства над одногрупником.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

"Слідство встановило, що особливо тяжкий злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 5 квітня цього року скоїли троє учнів одного з професійних ліцеїв області. Підозрювані скоїли сексуальне насильство за обставин психологічного тиску на одногрупника, із застосуванням нецензурної лексики та погрожуючи йому побиттям", - повідомили в прокуратурі.

У четвер, 13 квітня, за участі ювенального прокурора усім трьом фігурантам справи суд обрав запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить відділення поліції № 5 Житомирського райуправління поліції.

За Кримінальним кодексом України, зґвалтування, вчинене групою осіб, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

Нагадаємо, у Полтавській області 28-річний чоловік зґвалтував дитину.

У Львові затримали 50-річного підозрюваного у педофілії

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