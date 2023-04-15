На Житомирщині трьох ліцеїстів підозрюють у зґвалтуванні одногрупника: перші деталі

Наразі поліція проводить досудове розслідування.
Трьох неповнолітніх ліцеїстів одного з професійних ліцеїв Житомирщини взяли під варту без права внесення застави. Їх підозрюють у скоєнні сексуального насильства над одногрупником.
Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
"Слідство встановило, що особливо тяжкий злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 5 квітня цього року скоїли троє учнів одного з професійних ліцеїв області. Підозрювані скоїли сексуальне насильство за обставин психологічного тиску на одногрупника, із застосуванням нецензурної лексики та погрожуючи йому побиттям", - повідомили в прокуратурі.
У четвер, 13 квітня, за участі ювенального прокурора усім трьом фігурантам справи суд обрав запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.
Наразі триває досудове розслідування, яке проводить відділення поліції № 5 Житомирського райуправління поліції.
За Кримінальним кодексом України, зґвалтування, вчинене групою осіб, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
Нагадаємо, у Полтавській області 28-річний чоловік зґвалтував дитину.
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