На Житомирщині у будинку виявили сімох мертвих чоловіків

У поліції вже назвали попередню причину трагедії.

У селі Великі Низгірці Семенівської громади місцевий житель в одному з будинків виявив тіла чоловіків.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

Попередньо встановлено, що семеро жителів Вінницької області приїхали до будинку, який чоловіки винаймали для проживання на період роботи в одній з агрофірм.

Вже зранку наступного дня до місцевого жителя села звернулася дружина одного з чоловіків, який не виходив на зв’язок.

Попередня причина загибелі чоловіків – отруєння чадним газом.

Слідчі слідчого управління поліції Житомирської області встановлюються усі обставини у межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області від отруєння чадним газом загинули дві жінки – мати та її донька.

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